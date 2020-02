Actualidade

A 'designer' portuguesa Márcia Novais foi premiada pela fundação alemã Stiftung Buchkunst por causa do trabalho gráfico para o livro "Moer", de Ana Jota e Ricardo Valentim, foi hoje anunciado.

De acordo com a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), Márcia Novais foi distinguida com uma medalha de bronze pelo 'design' daquele livro, na competição internacional "Best Book Design From All Over the World", da fundação alemã Stiftung Buchkunst.

"Moer" foi editado pela Fundação Calouste Gulbenkian, por ocasião de uma exposição conjunta de Ana Jotta e Ricardo Valentim, e reúne correspondência, imagens e intervenções dos dois artistas, revelando um diálogo entre as práticas artísticas de ambos.