Covid-19

A Direção-Geral da Saúde emitiu uma orientação para portos e viajantes via marítima por causa do novo coronavírus que define que qualquer caso suspeito validado deve ser isolado e que apenas um elemento da tripulação deve contactar com o passageiro.

Na orientação publicada hoje, a DGS recorda que o Regulamento Sanitário Internacional 2005 define que "todos os portos designados devem desenvolver um plano de contingência para responder a eventos de saúde pública" e que estes planos devem seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as normas da DGS relativas à infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que evolui para a doença Covid-19.

Neste âmbito, a orientação da DGS diz que, em casos suspeitos validados, apenas um membro da tripulação designado deve prestar assistência ao doente, que deve ser mantido isolado a bordo, com máscara cirúrgica.