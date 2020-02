Actualidade

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, exigiu hoje a intervenção do Governo para a resolução dos problemas laborais que afetam os estivadores do porto de Lisboa que se encontram em greve há oito dias.

"A solidariedade ativa é feita junto do sindicato mas também junto do Governo, exigindo a intervenção do Executivo - para resolver este problema - e para ver com as empresas como é que vão resolver a situação que está aqui a acontecer", disse à Lusa a secretária-geral da CGTP.

Isabel Camarinha, assinalou a primeira "ação de rua" como dirigente da central sindical, no piquete de greve dos estivadores do porto de Lisboa que se mantém no Terminal de Alcântara.