Covid-19

Todos os serviços e estabelecimentos encerrados em Macau vão retomar a atividade na próxima segunda-feira, embora com limitações e sempre sob medidas de prevenção, anunciou hoje o diretor dos Serviços de Saúde do território.

"As atividades comerciais e serviços vão ser retomados na segunda-feira, dado que há 23 dias Macau está sem novos casos confirmados" de coronavírus Covid-19 e Zhuhai, cidade chinesa adjacente ao território, "está sem novos casos há nove dias", afirmou Lei Chin Ion.

A reabertura, a partir das 00:00 de segunda-feira (20:00 de domingo em Lisboa), terá "algumas limitações, com apenas alguns serviços a serem prestados, uma vez que a epidemia ainda não acabou", salientou, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.