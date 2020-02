Actualidade

Médicos e outros profissionais de saúde "adeptos de passeios de moto" participam, em março, na iniciativa "Termas Centro em Duas Rodas", promovida pela rede Termas Centro, que promove estâncias termais da região Centro, foi hoje anunciado.

A iniciativa, parceria da Rede com o Clube Médico de Mototurismo, vai levar um total de 35 participantes "a descobrir, ou redescobrir" as Termas de Luso e as Termas da Curia, com passagem também pelas Termas de Vale da Mó, nos dias 07 e 08 de março.

A ação "Termas Centro em Duas Rodas" insere-se no ciclo de animação "Viva Termas Centro", promovido pela rede Termas Centro nas suas estâncias termais.