Covid-19

A Comissão Europeia indicou hoje que, até ao momento, nenhum Estado-membro manifestou intenção de fazer controlos nas fronteiras para evitar a propagação do novo coronavírus, mas defendeu um "trabalho próximo" entre as autoridades de saúde e de segurança.

"Até ao momento, nenhum Estado-membro sinalizou a intenção de introduzir controlo nas fronteiras internas da União Europeia [UE]", anunciou a porta-voz do executivo comunitário Dana Spinant, falando na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.

De acordo com a responsável, esta foi a conclusão de uma videoconferência realizada na quarta-feira com autoridades dos Estados-membros, serviços da Comissão, Secretariado-Geral do Conselho da UE e representantes da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) relativamente à evolução do Covid-19.