Montijo

O primeiro-ministro reiterou hoje que não há "plano B" ao aeroporto no Montijo, avisando que "recomeçar do zero" terá "custos muito grandes para a economia do país" e afirmou-se "perplexo" com a posição do PSD.

"Toda a gente sabe que a cada dia a obra é cada vez mais urgente e, portanto, se queremos reabrir tudo - como eu sempre disse não há plano B ao Montijo. O plano B ao Montijo é recuar sete anos atrás e recomeçar do zero agora com a hipótese de Alcochete. Isso terá custos muito grandes para a economia do país e, portanto, eu acho que todos devem agir com responsabilidade" afirmou, em declarações aos jornalistas à entrada do Conselho de Ministros descentralizado que decorre em Bragança.

O chefe do Governo defendeu que em vez de reabrir o debate sobre qual seria a solução ideal, o Partido Socialista optou por aceitar "com toda a humildade" dar seguimento às decisões que, entretanto, tinham sido tomadas pelo governo do PSD/CDS-PP de Passos Coelho.