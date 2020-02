Covid-19

O plano de contingência da Madeira para o coronavírus Covid-19 confere "alguma segurança" e releva que a região está "preparada" para enfrentar casos positivos, afirmou hoje o secretário da Saúde, sublinhando que ainda não foi detetada qualquer situação suspeita.

"Não há nenhum caso na Madeira. Agora, podemos dizer que, eventualmente, poderemos ter algum caso", disse Pedro Ramos.

O governante falava à margem de uma visita à Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-escolar Ribeiro Domingos Dias, no Funchal, no âmbito do Programa de Saúde Oral - Madeira a Sorrir, que abrange cerca de 100 estabelecimentos de ensino na região autónoma.