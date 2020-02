Actualidade

A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) solicitou a intervenção urgente da provedora de Justiça relativamente ao despacho governamental que permite a cedência de obras de arte do Museu dos Coches ao grupo hoteleiro Vila Galé.

"Este despacho é no entender da APOM ilegal, afetando a proteção e salvaguarda do património cultural e a missão dos museus nacionais", lê-se na carta enviada à provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, à qual a agência Lusa teve acesso.

Assim, a APOM pede a intervenção "urgente" da provedora de Justiça junto do Ministério da Cultura, "no sentido de corrigir um ato prejudicial para a imagem dos museus portugueses e para a sua missão, por forma a tutelar o interesse difuso de proteção e salvaguarda do património cultural português".