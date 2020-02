Actualidade

O defesa internacional português Rolando assinou contrato com o Sporting de Braga por duas épocas e meia, até ao final de 2021/22, anunciou hoje o clube minhoto, terceiro classificado da I Liga de futebol.

O jogador, que já tinha sido alvo do interesse dos 'arsenalistas' em julho de 2019, estava sem clube, pelo que pôde ser inscrito mesmo após o fecho do mercado de transferências e já é opção para o resto da presente temporada para o técnico Rúben Amorim, de quem foi colega no Belenenses durante várias épocas.

Como sénior, Rolando, de 34 anos, jogou no Belenenses, FC Porto, nos italianos do Nápoles e do Inter de Milão, e nos belgas do Anderlecht, todos por empréstimo dos 'dragões'.