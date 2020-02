Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou hoje que a epidemia de coronavírus entrou num "ponto decisivo", apelando aos países para agirem rapidamente para conter este vírus "muito perigoso".

A epidemia, descoberta em dezembro em Wuhan, na China, contaminou mais de 78.600 pessoas naquele país, das quais 2.700 mortalmente.

Mas, sublinhou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a grande preocupação da organização atualmente é "o que se passa no resto do mundo", com mais de 3.470 casos em 44 países.