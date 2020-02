Actualidade

Com um olival superintensivo a "nascer-lhes" à porta, alguns moradores de Veiros, Estremoz (Évora), receiam que sejam aplicados produtos químicos causadores de problemas de saúde, mas os promotores alegam que só vão usar "produtos biológicos".

As preocupações e os receios dos moradores na zona do Baldio da Eira, em Veiros, no concelho de Estremoz, que se estendem também aos possíveis impactos ambientais, surgem por estar a decorrer, a escassos metros das casas, a preparação de terras para a instalação do olival.

Mas um representante dos promotores do olival superintensivo, contactado pela agência Lusa, afastou a possibilidade de existirem riscos.