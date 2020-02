Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, defendeu hoje que a posse simbólica de Umaro Sissoco Embaló como Presidente do país "é uma atitude de guerra" e que o Governo não obedecerá a uma autoridade ilegítima.

Aristides Gomes falava aos jornalistas, no final de uma série de reuniões com os embaixadores e representantes de organismos internacionais sediados em Bissau, a quem explicou a posição do Governo sobre a posse simbólica de Umaro Sissoco Embaló como Presidente guineense.

"Há uma afronta, mais do que uma afronta, um golpe de Estado", defendeu Aristides Gomes, quando instado a comentar a cerimónia de investidura simbólica de Sissoco Embaló.