Actualidade

Peticionários pela suspensão do prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, em Matosinhos, foram hoje ouvidos no parlamento, onde defenderam a suspensão e uma reavaliação do projeto.

Durante a audição, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o PCP comprometeu-se a "exigir" uma tomada de posição da Assembleia da República sobre este assunto e o BE considerou o processo "pouco transparente".

Já o PSD destacou "ter dúvidas" sobre a forma como está a decorrer e os socialistas defenderam um equilíbrio entre os direitos das populações e o desenvolvimento económico do Porto, destacando que, "para o PS, o Porto de Leixões é uma infraestrutura estratégica".