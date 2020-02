Guiné-Bissau/Eleições

A sala do hotel onde Umaro Sissoco Embaló tomou hoje simbolicamente posse como Presidente da Guiné-Bissau foi pequena para as muitas pessoas que quiseram assistir ao ato, marcado pela ausência de representantes dos principais parceiros internacionais do país.

Antes das 10:00 (mesma hora em Lisboa), a unidade hoteleira onde decorreu a cerimónia já estava repleta de apoiantes, convidados e comunicação social nacional e internacional.

O espaço acabou por se revelar pequeno e muito quente, devido a uma avaria do ar condicionado, para todos os que quiseram assistir, estando as janelas da sala, que acabaram por ser abertas, repletas de apoiantes com telemóveis em punho a transmitir a cerimónia.