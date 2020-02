Actualidade

O presidente do Politécnico de Santarém, José Mira Potes, demitiu-se hoje na sequência de divergências com os diretores das cinco escolas do instituto sobre o plano de ajustamento financeiro que propôs.

A demissão de José Mira Potes foi apresentada durante uma reunião do conselho geral do Instituto Politécnico de Santarém (IPS) e aceite por unanimidade pelo órgão.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho Geral, Francisco Madelino, sublinhou "a dignidade" e "disponibilidade" de José Mira Potes para gerir o IPS, durante o processo de ajustamento impostos pela tutela, devido ao desequilíbrio orçamental da instituição.