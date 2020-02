Actualidade

A Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) desaconselhou hoje os seus associados a participarem em prémios cujos vencedores sejam eleitos por votação do público, na sequência da alteração do apuramento do vencedor do Discover the World Travel Awards.

A alteração do modelo de apuramento do melhor blogue de viagens, promovido pela Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que vai decorrer entre 11 e 15 de março, gerou controvérsia entre a comunidade de 'bloggers', com o presidente da ABVP, Filipe Morato Gomes, a classificar à Lusa como "retrocesso" a nova fórmula.

"Foi lançado um novo galardão cuja fórmula de apuramento do vencedor é um retrocesso, deixando de valorizar e premiar quem cria bons conteúdos de viagens para dar ênfase ao número de seguidores ou de gostos", criticou o também autor do blogue "Alma de viajante".