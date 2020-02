Covid-19

A Direção Geral da Saúde (DGS), que esteve hoje reunida com a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), comprometeu-se a divulgar, "nos próximos dias", uma orientação específica para o setor, no âmbito do novo coronavírus, designado Covid-19.

Conforme apontou a associação em comunicado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, comprometeu-se a divulgar, "nos próximos dias, uma orientação específica para a hotelaria", à semelhança das que já foram divulgadas para as empresas, aeroportos, companhias aéreas, agências de navegação, autoridades marítimas e portuárias.

A AHP recordou ainda que lançou, esta semana, um 'kit' de boas práticas e orientações, que distribuiu em formato digital junto dos hotéis.