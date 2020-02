Montijo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que "é prematuro" comentar uma eventual alteração à lei que permite a qualquer uma das autarquias afetadas pela construção do aeroporto do Montijo vetar o avanço do projeto.

"Aquilo que penso que ninguém discute é a urgência do aeroporto de Lisboa. Ninguém discute, pelo menos não vi ninguém discutir, que há um problema que é preciso resolver", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que "é prematuro, neste momento, estar a comentar" qualquer iniciativa legislativa que permita ao Governo não depender da aprovação dos municípios afetados pela construção do aeroporto do Montijo para avançar com a infraestrutura.

O chefe de Estado falava aos jornalistas à margem da sessão de encerramento do ciclo de conferências "Nato aos 70: Passado e Futuro", em Lisboa.