Actualidade

O Presidente brasileiro negou na quinta-feira ter incitado protestos contra o Congresso e acusou a imprensa local de mentir, ao noticiar que Jair Bolsonaro partilhou vídeos com a convocação para uma manifestação.

A notícia de que Bolsonaro partilhou vídeos sobre manifestações contra o Congresso, a decorrerem no próximo dia 15 de março, foi revelada pela jornalista Vera Magalhães, do jornal O Estado de S. Paulo, que se tornou alvo de ataques, quer do próprio Presidente, quer dos seus apoiantes.

"A Vera mentiu. Eu quero que a Vera mostre o vídeo em que eu estou a convocar as pessoas para isso. Trata-se de um vídeo em que eu peço comparecimento do pessoal no dia 15 de março de 2015 que, coincidentemente, também caiu num domingo. Então, em cima disso, ela fez uma matéria em que eu estaria pedindo no WhatsApp [plataforma de mensagens] manifestações para o próximo 15 de março", defendeu-se Bolsonaro, num vídeo transmitido em direto na rede social Facebook.