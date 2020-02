Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje os números definitivos do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, depois de a estimativa rápida de 14 de fevereiro ter apontado para um crescimento de 2,0% da economia portuguesa.

Na estimativa rápida, os números do INE superaram em uma décima as previsões do Governo para o crescimento da economia portuguesa em 2019, já que o executivo tinha previsto um aumento de 1,9% do PIB.

Em 14 de fevereiro, o INE revelou ainda que no quarto trimestre de 2019 o PIB nacional cresceu 2,2% em termos homólogos (comparação com o mesmo trimestre de 2018) e 0,6% em cadeia (relativamente ao terceiro trimestre de 2019).