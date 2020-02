Covid-19

Os mercados de ações asiáticos caíram ainda mais hoje, traduzindo os receios causados pelo surto do coronavírus Covid-19, aprofundando o impacto negativo global depois que Wall Street sofrer sua maior queda num dia nos últimos nove anos.

A bolsa de Tóquio começou por cair mais de 3% e Xangai, Hong Kong e Seul caíram mais de 2%. Os preços do petróleo caíram ainda mais com as expetativas de quebra na procura por parte da atividade industrial.

Os investidores, confiantes de que a doença que surgiu na China estaria a ficar sob controlo, foram 'surpreendidos' por surtos em Itália, Coreia do Sul e Irã. Agora, temem que o vírus se esteja a transformar numa ameaça global que pode prejudicar o comércio e a indústria.