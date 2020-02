Síria

O Conselho do Atlântico Norte, o mais alto órgão de tomada de decisão da NATO, vai reunir-se hoje de urgência a pedido da Turquia, devido à situação na Síria, anunciou o secretário-geral daquela organização, Jens Stoltenberg.

A Turquia invocou o Artigo 4 do Tratado de Washington, segundo o qual qualquer aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês) pode solicitar consultas quando acreditar que a sua integridade territorial, independência política ou segurança estão ameaçadas.

"O secretário-geral anuncia que o Conselho do Atlântico Norte se reunirá após o pedido de consultas nos termos do artigo 4 sobre a situação na Síria", pode ler-se no comunicado.