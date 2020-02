Actualidade

As exportações dos países de língua portuguesa para a China subiram 0,06% em 2019, em comparação com o ano anterior, de acordo com os Serviços da Alfândega chineses.

As importações chinesas do bloco lusófono foram de 105,57 mil milhões de dólares (cerca de 96 mil milhões de euros), indicaram.

Já as exportações da China para os países de língua portuguesa foram de cerca de 44 mil milhões de dólares (cerca de 40 mil milhões de euros), ou mais 5,3% entre janeiro e dezembro passados, comparativamente a igual período de 2018.