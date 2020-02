Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 3,08%, para os 4,799,41 pontos.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a cair 3,10% para 4.952,15 pontos, em linha com as principais praças europeias, com a Galp a descer 5%.

Foi a segunda maior descida desta semana do PSI20, que na segunda-feira perdeu 3,53%.