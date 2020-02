Actualidade

A polícia de Hong Kong deteve hoje o fundador de um diário e dois políticos pró-democracia associados a uma manifestação proibida que se realizou a 31 de agosto, no âmbito das manifestações antigovernamentais no território.

De acordo com o jornal South China Morning Post, as forças de segurança detiveram, ao início da manhã (hora local), por "intimidar um jornalista" e por "manifestação ilegal" o fundador do diário Apple Daily Jimmy Lai Chee-ying, conhecido por apoiar o movimento pró-democracia e os protestos e pela oposição ao Governo do território.

Fontes policiais indicaram terem sido também detidos dois antigos deputados pró-democracia que participaram na manifestação proibida em 31 de agosto.