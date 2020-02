Covid-19

A Coreia do Sul registou 571 novos casos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, elevando para 2.337 o número de casos no país, de acordo com as autoridades sul-coreanas.

A Coreia do Sul tem um total de 2.337 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo o total de mortos no país de 13 pessoas, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul (KCDC).

As autoridades sul-coreanas informaram que a cidade de Daegu, no sudeste do país, e as áreas adjacentes foram responsáveis pela maioria de suas novas infeções.