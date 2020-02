Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia em queda generalizada, com a EDP a perder mais de 3,5% e a Galp 2,8%, com os investidores a manterem-se receosos com os impactos económicos da propagação do coronavírus Covid-19.

Cerca das 08:30, o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, seguia a cair 2,86% para 4.810,73 pontos, com 16 ações negativas, uma inalterada e uma positiva.

A Pharol e a Mota-Engil eram as ações que mais caíam, com perdas de 6,09% e 3,72% para 0,08% e 1,35 euros, respetivamente.