Actualidade

A maior edição de sempre do circuito pedestres Tok'andar vai contar 21 histórias sobre o concelho de Porto de Mós, num programa em que o município aposta para levar mais longe a cultura e património local.

Implantado no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, Porto de Mós lança em 08 de março a 16.ª edição do circuito de percursos pedestres, que pela primeira vez chega a todas as dez freguesias do concelho.

A Câmara Municipal espera atrair mais de dois mil participantes com esta proposta de 21 percursos que se destacam pela identidade própria e que cruzam mais de 200 quilómetros.