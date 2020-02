Actualidade

A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) pediu hoje coragem política para encerrar os solários, lembrando que oito minutos de exposição nestes equipamentos equivale a duas horas, na pior altura do dia, com raios ultravioleta elevados.

Em declarações à agência Lusa na véspera do encontro que promove no sábado, em Lisboa, e que contará com a presença de especialistas nacionais e estrangeiros, autoridades de saúde, desportistas e outras personalidades que colaboram com a associação, o presidente da APCC lembrou que, no ano passado, novos dados voltaram a mostrar as consequências dos solários e que "a pele memoriza as agressões".

"Todos os anos aparecem novos artigos e novas evidências. Percebo que Portugal queira estar em consonância com restantes países europeus e sabemos que no nosso país há uma menor adesão aos solários, mas a nossa sensibilidade é que essa adesão pode estar a aumentar", afirmou.