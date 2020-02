Covid-19

O "aumento brusco" de pessoas a passarem pelas fronteiras de Macau na quinta-feira, levou hoje as autoridades a pedir aos residentes que evitem sair e entrar no território.

"Desde 20 de fevereiro que tínhamos cerca de 21 mil residentes a entrar e sair das fronteiras do território e na quinta-feira registámos cerca 35 mil, o que representa uma subida de 66%", indicou o diretor dos Serviços de Saúde de Macau, com base em dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

Lei Chin Ion afirmou que, apesar da melhoria em relação à epidemia do coronavírus Covid-19 em Macau, em outras regiões a situação continua a ser grave, como China, Japão e Coreia do Sul, entre outros.