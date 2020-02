Actualidade

O chinês Sun Yang, tricampeão olímpico de natação, foi suspenso por oito anos pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), por ter destruído amostras durante um controlo antidoping surpresa, anunciou hoje o organismo.

De acordo com o TAS, ficou provado que Sun Yang, de 28 anos, destruiu com um martelo amostras de sangue e urina e não respeitou as credenciais de um agente de controlo antidoping, num incidente ocorrido em setembro de 2018.

Inicialmente, o nadador chinês foi punido apenas com uma advertência pela Federação Internacional de Natação, mas a Agência Mundial Antidopagem recorreu do castigo para o TAS.