Actualidade

A imobiliária Merlin Properties anunciou hoje lucros de 563,6 milhões de euros em 2019, menos 34,1% que no ano anterior, devido aos ganhos extraordinários em 2018 com a venda da participação na Testa Residencial.

Excluindo elementos extraordinários, o lucro ordinário da empresa, cotada na bolsa de Lisboa desde janeiro, foi de 212,5 milhões, mais 3,6% do que no ano anterior, de acordo com os resultados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado operacional bruto (Ebitda) foi de 425,5 milhões, representando um aumento de 5,4% face ao período homólogo.