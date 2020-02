Actualidade

O grupo parlamentar do PS na Assembleia da Madeira pediu hoje a demissão do secretário regional da Saúde e responsabilizou o líder do executivo, Miguel Albuquerque, pela polémica em torno do diretor clínico do Serviço de Saúde.

O ortopedista e antigo deputado do CDS-PP no parlamento insular Mário Pereira, um dos maiores críticos da política de saúde na região, tomou posse em 07 de fevereiro como diretor clínico do Serviço Regional de Saúde (Sesaram), uma nomeação do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, que gerou forte contestação dos médicos.

Trinta e três diretores de serviço e coordenadores de unidades do Sesaram anunciaram a sua demissão, o que representava 66% destes profissionais, de um total de cerca de 50, acabando Mário Pereira por apresentar quinta-feira o seu pedido de exoneração do cargo, justificando a decisão por não ter conseguido o "consenso imprescindível" para concretizar os seus objetivos.