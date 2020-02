Moçambique/Ciclones

O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, pediu hoje maior coordenação entre as entidades que apoiam a reconstrução um ano após a passagem de dois ciclones em Moçambique.

"Precisamos de melhor coordenação. Coordenação com os setores específicos e com parceiros. Esta é a chave do sucesso", disse Carlos Agostinho do Rosário, falando hoje na cidade da Beira durante uma reunião do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones.

Para o primeiro-ministro moçambicano, um ano após a passagem do ciclone Idai no centro de Moçambique, é altura de analisar o trabalho feito, num processo que deve envolver todos os ministérios, incluindo os parceiros.