Actualidade

A economia francesa contraiu-se 0,3% no quarto trimestre de 2019, a primeira queda desde o segundo trimestre de 2016, mas cresceu 1,3% na totalidade do ano passado, segundo o instituto de estatística francês.

O abrandamento do consumo interno, que cresceu três décimas, menos uma décima que no trimestre anterior, somada à queda do capital fixo, que aumentou 0,2% após uma subida de 1,3%, foram as principais causas da queda do Produto Interno Bruto (PIB) francês, salientou o INSEE em comunicado.

No total, o mercado interno registou um contributo de três décimas para o crescimento trimestral, depois do aumento em sete décimas nos três trimestres anteriores.