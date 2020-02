Actualidade

A receita dos serviços postais cresceu 1,8% no ano passado, face a 2018, para 637,7 milhões de euros, apesar da queda homóloga de 6,7% do tráfego total, divulgou hoje a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Em comunicado, o regulador refere que o tráfego total dos serviços postais em 2019 caiu 6,7% para 685,9 milhões de objetos, "facto que não impediu que as receitas subissem 1,8%, com a receita média por objeto a aumentar 9,1%".

A descida do tráfego, prossegue a Anacom, "explica-se pela diminuição do tráfego das correspondências, do correio editorial e da publicidade endereçada, a qual foi parcialmente compensada pelo aumento de 13,4% no tráfego de encomendas".