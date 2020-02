Actualidade

O Governo clarificou hoje que, no conjunto de medidas lançadas para valorizar e atrair pessoas para o interior, está previsto criar 2.810 postos de trabalho e gerar um investimento de 648 milhões de euros nesses territórios.

O primeiro Conselho de Ministros descentralizado desta legislatura realizou-se na quinta-feira, em Bragança, e, no final, o Governo anunciou várias medidas que visam "assegurar a sustentabilidade e valorização dos territórios do interior através do aproveitamento do seu potencial endógeno, da fixação de pessoas e da afirmação das regiões transfronteiriças".

Entre os vários programas anunciados estão o "Trabalhar no Interior", um outro de incentivos à fixação de trabalhadores do Estado no interior, bem como os "+CO3SO Conhecimento" e "+CO3SO Digital".