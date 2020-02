Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje dois projetos de resolução, apresentados pelo PAN e BE, que pedem ao Governo a regulamentação urgente da legislação que prevê o reforço da proteção dos animais em circos.

O projeto de resolução apresentado pelo BE foi aprovado com a abstenção do CDS-PP e da Iniciativa Liberal. Já o texto do PAN foi votado favoravelmente por todas as bancadas - com exceção do CDS-PP, que se absteve.

No projeto de resolução apresentado pelos bloquistas, pede-se ao Governo que "regulamente e defina" todos os âmbitos da lei que reforça a proteção dos animais utilizados em circos que careçam de regulamentação, "no período de um mês".