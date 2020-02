Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) anunciou hoje ter pedido ao Governo apoios para as empresas, e seus trabalhadores, decorrentes de uma quebra de atividade por causa do novo coronavírus (Covid-19).

"Apesar de não se conhecerem casos confirmados no nosso país, as empresas do alojamento turístico e da restauração e bebidas começam já a dar os primeiros sinais provocados pelo novo coronavírus", afirma a associação, em comunicado.

Entre esses sinais, adianta, estão o "registo de contração e mesmo cancelamento" de reservas já efetuadas, o que a AHRESP considera que "exige que se antecipem medidas específicas" de apoio às atividades de alojamento e da restauração, nomeadamente ao nível financeiro, tendo em vista "acautelar e minimizar" impactos negativos na atividade turística este ano.