A Fesap anunciou hoje que vai avançar com formas de luta, que serão reveladas na próxima terça-feira, para exigir ao Governo que negoceie acordos de aumentos salariais, a revisão de carreiras ou a subida do subsídio de refeição.

Em comunicado, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) realça que o endurecimento da luta e dos protestos visa responder ao encerramento do processo negocial que culminou com o Governo a propor uma atualização salarial de 0,3% para os funcionários públicos e um acréscimo de 10 euros para os trabalhadores que recebem atualmente até 683,13 euros brutos.

A decisão de "avançar com várias ações de luta e protesto", que serão divulgadas na próxima terça-feira, foi tomada numa reunião do Secretariado Nacional da Fesap e visa "levar um conjunto de matérias para a mesa das negociações com o Governo".