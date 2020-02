Actualidade

O Novo Banco fechou 2019 com menos 227 trabalhadores e 15 balcões face a 2018, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no âmbito da sua apresentação de resultados.

De acordo com o documento divulgado hoje, o banco liderado por António Ramalho reduziu o número de trabalhadores de 5.096 em 2018 para 4.869 em 2019, o que configura uma diminuição de 227 funcionários.

Em termos de balcões, o banco que sucedeu ao Banco Espírito Santo (BES) perdeu 15 em 2019, já que passou de 402 no final de 2018 para 387 em 2019.