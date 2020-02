Covid-19

A administração do SISAB, salão de alimentação e bebidas, que vai decorrer em março, cancelou a vinda de participantes da China e do norte da Itália para que não exista "o mínimo risco" de contágio com o novo coronavírus.

"Decidiu a administração do evento, depois de ouvir as entidades responsáveis, cancelar a vinda dos participantes provenientes da China e do norte da Itália, a fim de que o evento não comporte o mínimo risco e permita que as negociações decorram da melhor forma sem perturbações nem receios de qualquer espécie", avançou, em comunicado, o SISAB.

Os responsáveis pela organização do certame indicaram que já foram registados alguns cancelamentos de participantes, porém, ressalvaram que o "número não é significativo", pelo que o evento vai decorrer "nos moldes estabelecidos".