Actualidade

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) vai passar a autorizar a habilitação de estabelecimentos que queiram exportar carne de porco para a China, deixando de ser necessária uma visita de missão por parte das autoridades locais daquele país.

"Foi esta semana transmitido à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que a autoridade competente chinesa GACC, a General Administration of Customs of China, autorizou a habilitação de novos estabelecimentos que pretendam exportar carne de suíno para a República Popular da China sem necessidade de uma missão de habilitação por parte daquela autoridade", lê-se numa nota publicada na página da internet da DGAV.

Assim, passa a caber a esta direção a verificação do cumprimento dos requisitos que a General Administration of Customs of China exige.