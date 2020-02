Actualidade

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, lembrou hoje que a recapitalização da instituição já custou 4,5 mil milhões de euros, e confirmou o pedido de 1.037 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

Começando por confirmar a informação dada pelo presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, na quarta-feira, de que o Novo Banco vai pedir 1.037 milhões de euros a essa instituição, António Ramalho lembrou, em conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco (prejuízos de 1.058,8 milhões de euros), em Lisboa, que no total o valor da capitalização do Novo Banco já chegou aos 4,5 mil milhões de euros.

Sobre os 1.037 milhões de euros pedidos ao Fundo de Resolução, António Ramalho disse, na sede do Novo Banco, em Lisboa, que os 2,98 mil milhões de euros até agora pedidos são "o valor mais baixo dos três agregados solicitáveis para efeitos de capitalização".