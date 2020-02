Sporting

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho disse hoje em tribunal que o "colocaram do lado errado da barricada" no julgamento da invasão à academia do clube, onde foi ouvido na condição de arguido.

"Colocaram-me do lado errado da barricada, quando decidiram passar-me de testemunha a arguido 44", disse Bruno de Carvalho na 35.ª sessão do julgamento da invasão à academia, acrescentando: "Passados quase dois anos do acontecimento, não compreendo como é que estou aqui na qualidade de arguido".

O antigo presidente leonino, que voltou a classificar a invasão à academia, ocorrida em 15 de maio de 2018, como "um crime hediondo e vergonhoso", garantiu não ter "qualquer conhecimento ou suspeita" de que algo do género pudesse acontecer.