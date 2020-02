Actualidade

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, disse hoje que o objetivo de 2020 é "limpar" o balanço do banco e resolver os problemas relacionados com o legado do BES.

"A prioridade este ano é a limpeza de balanço, o desaparecimento do 'legacy' [legado do BES] e a resolução dos problemas", disse António Ramalho, na apresentação de resultados de 2019 (prejuízos de 1.058,8 milhões de euros), em Lisboa.

Nessa 'limpeza', destaca-se a redução do crédito malparado, sendo o objetivo passar do rácio atual de 11% do malparado face ao crédito total para 5% (valor de referência do Banco Central Europeu), indicou.