Covid-19

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) assegurou hoje que está a acompanhar "em permanência" a propagação do novo coronavírus e a avaliar o seu impacto no setor, sendo a segurança das pessoas a sua principal preocupação.

"Temos estado a trabalhar com a secretaria de Estado do Turismo, a Direção-Geral da Saúde [DGS] e o Turismo de Portugal, no sentido de assegurar toda a preparação e informação necessária para lidar com esta epidemia, cuja repercussão no turismo dependerá do tempo que ela durar", indicou, em comunicado, o presidente da CTP.

De acordo com Francisco Calheiros, ainda está a ser avaliado o impacto que a epidemia terá na atividade turística, sendo que a principal preocupação da CTP é "garantir a segurança dos cidadãos, através de um trabalho de prevenção e monitorização constante".