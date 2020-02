Actualidade

O presidente executivo do Novo Banco disse hoje estar preocupado com a limitação de comissões bancárias e disse esperar "bom senso", considerando que de "boas intenções teóricas está o inferno real cheio".

Em conferência de imprensa de apresentação de resultados, em Lisboa, questionado sobre as leis aprovadas no parlamento que limitam as comissões bancárias, António Ramalho considerou que "uma coisa é ser técnico e outra ser político, e mal dos técnicos quando querem ser políticos e dos políticos quando querem ser técnicos".

"Acredito que toda a gente está cheia de boas intenções teóricas, de boas intenções teóricas está o inferno real cheio", afirmou o gestor, considerando que a gratuitidade em serviços que devem ser pagos leva a que os "serviços deixem de ser prestados ou sejam prestados de forma inadequada".