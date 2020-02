Actualidade

A Comissão de Acompanhamento (CA) ao funcionamento do aterro em Sobrado (Valongo) concluiu hoje, após a quarta reunião, estarem em cumprimento as três medidas determinadas a 18 de dezembro de 2019 que permitirão à Recivalongo manter-se em atividade.

Questionada de manhã pela Lusa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) respondeu ao final da tarde em comunicado, confirmando que a reunião "incluiu uma visita às instalações da empresa" que "permitiu comprovar o cumprimento das três medidas determinadas no passado dia 18 de dezembro de 2019".

A primeira delas, segundo a CCDR-N, foi "a redução ao mínimo da frente de trabalho de deposição dos resíduos, bem como a obrigação da cobertura diária da totalidade dos resíduos depositados, através da aplicação de camadas de terras com 15 a 25 centímetros de altura, conforme previsto no Manual de Exploração do Aterro".